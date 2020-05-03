في ظهور نادر... ابن ميريام فارس يشاركها أغنية من داخل منزلها .. ( فيديو )

2020/05/03 | 14:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة طرحت الفنانة اللبنانية، ميريام فارس، أغنية مصورة جديدة، لكن هذه المرة بصحبة ابنها الوحيد في ظهور نادر له، والتي تم تصويرها بداخل منزلها خلال فترة الحجر المنزلي، المفروض من جانب الحكومة اللبنانية لتجنب تفشي وباء "كورونا" العالمي.وتظهر ميريام فارس في الأغنية التي تحمل اسم "قرقيعان وقرقيعان" وهي تلهو مع ابنها "جايدن" البالغ من العمر 4 سنوات بداخل غرف شاسعة المساحة للعب الأطفال وآلات التمارين الرياضية.وقالت ميريام فارس إنها تهدي هذه الأغنية "لكل أطفال الوطن العربي ولكل أب وأم صامدين بظل ظروف الوباء الذي نعيشه اليوم...المصاعب التي نواجهها كثيرة ولكن ابتسامة واحدة من ولدنا كفيلة بأن تنسينا كل همومنا...لنستمتع بالوقت الذي نقضيه مع أولادنا قبل أن يكبروا ونكبر معهم لأن العمر غفلة".وأصدرت ميريام فارس أغنيتها "قرقيعان قرقيعان" بمناسبة عيد القرقيعان، الذي يصادف في منتصف شهري شعبان ورمضان، وهو عيد مخصص للأطفال يرتدون فيه الملابس الشعبية، ويطوفون في أحيائهم، ويتم توزيع الحلوى عليهم وتحتفل به معظم الدول العربية.تحتفل الأسر في منطقة الخليج العربي في شهر رمضان بمناسبة تقليدية تسمى (القرقيعان) وذلك ابتهاجا بانتصاف الشهر المبارك وتحرص على إشراك الأطفال بهذه المناسبة من خلال أجواء احتفالية شعبية توزع فيها الحلوى والمكسرات، بحسب مانشر موقع "alaan".والقرقيعان عبارة عن خليط من المكسرات والملبس والحلاوة والشوكولاته، يتم توزيعه على الأطفال الذين يدقون أبواب الأهل والأقارب والجيران بعد الإفطار ووقت السحور.وتختلف مسميات هذه الليلة من دولة خليجية إلى أخرى فتسمى (القرقيعان) و(الناصفة) أو (حل وعاد) أو (كريكشون) أو (القرنقشوه) أو (الطلبة) وتسمى أيضا (طاب طاب) و(كرنكعوه) أو (كريكعان) و(حق الليلة) أو (الماجينة).من ناحية أخرى، تحتفل ميريام فارس بعيد ميلادها اليوم الأحد 3 مايو/ أيار الجاري.وكانت ميريام فارس استقبلت طفلها "جايدن" في فبراير/ شباط 2016، من زوجها اللبناني داني ميتري، وهي دائما ما تخفي ملامحه عند نشرها أي صور أو فيديوهات له عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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