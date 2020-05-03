2020/05/03 | 14:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد رد رئيس هيأة التقاعد العامة، أحمد الساعدي على الأنباء عن استقطاع لرواتب المتقاعدين في شهر آيار الحالي.وقال الساعدي، في تصريح مقتضب: "لم نبلغ باستقطاع نسبة من رواتب المتقاعدين".وكان بعض وسائل الاعلام نقلت عن مصدر مسؤول، اليوم عن صدور قرار يقضي باستقطاع ١٢٪ من رواتب المتقاعدين للشهر الحالي، فيما رجح استقطاع ٢٥٪ من رواتب الموظفين وفق سياسة "الادخار الإجباري" لمواجهة أزمة انخفاض أسعار النفط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التقاعد تنفي استقطاع نسبة من رواتب المتقاعدين) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التقاعد تنفي استقطاع نسبة من رواتب المتقاعدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).