2020/05/03 | 14:26 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
اعلن ائتلاف دولة القانون، الاحد، عن عدم مشاركته في تشكيل حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، مؤكداً أنه لن يصوت لصالحها في مجلس النواب.
وذكر الائتلاف في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه ان “ائتلاف دولة القانون، يؤكد انه بذل جهودا كبيرة مع باقي الكتل السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة ، من اجل التصدي للتحديات الكبيرة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دولة القانون: لن نصوت لصالح حكومة الكاظمي في البرلمان) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اعلن ائتلاف دولة القانون، الاحد، عن عدم مشاركته في تشكيل حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، مؤكداً أنه لن يصوت لصالحها في مجلس النواب.
وذكر الائتلاف في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه ان “ائتلاف دولة القانون، يؤكد انه بذل جهودا كبيرة مع باقي الكتل السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة ، من اجل التصدي للتحديات الكبيرة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دولة القانون: لن نصوت لصالح حكومة الكاظمي في البرلمان) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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