دولة القانون: لن نصوت لصالح حكومة الكاظمي في البرلمان

2020/05/03 | 14:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن ائتلاف دولة القانون، الاحد، عن عدم مشاركته في تشكيل حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، مؤكداً أنه لن يصوت لصالحها في مجلس النواب.وذكر الائتلاف في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه ان “ائتلاف دولة القانون، يؤكد انه بذل جهودا كبيرة مع باقي الكتل السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة ، من اجل التصدي للتحديات الكبيرة […]

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