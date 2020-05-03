2020/05/03 | 14:27 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس هيأة التقاعد: لم نبلغ باستقطاع نسبة من رواتب المتقاعدين ..يتبع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس هيأة التقاعد: لم نبلغ باستقطاع نسبة من رواتب المتقاعدين) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس هيأة التقاعد: لم نبلغ باستقطاع نسبة من رواتب المتقاعدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).