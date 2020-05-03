البلداوي يحدد أسباب تزايد نشاط داعش في صلاح الدين وديالى

2020/05/03 | 14:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..حدد النائب عن محافظة صلاح الدين محمد البلداوي , الاحد , عدة أسباب التي ساهمت في ازدياد نشاط خلايا داعش في تنفيذ هجمات إرهابية داخل المحافظة ومثلها في محافظة ديالى , متوقعا ان تزداد الهجمات في قابل الأيام .وقال البلداوي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” داعش […]

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