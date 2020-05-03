العثور على مخبأ للعبوات الناسفة بحملة دهم وتفتيش غربي الانبار

2020/05/03 | 14:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..افاد مصدر امني في قيادة عمليات محافظة الانبار ،الاحد، بالعثور على مخبأ للعبوات الناسفة بحملة دهم وتفتيش واسعة النطاق بالحملة الامنية على مناطق غربي الانبار .وقال المصدر في تصريح لـ/ المعلومة/ ، ان ” القوات الامنية شرعت بحملة دهم وتفتيش واسعة النطاق استهدفت مناطق مختلفة من قضاء الرطبة غربي الانبار ، تمكنت […]

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