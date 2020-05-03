مائتان وثلاثة وثلاثون مليار ليرة سورية... - غسان صابور

2020/05/03 | 14:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غسان_صابور هذا المبلغ الذي تطالب به الحكومة السورية ابنها المدلل الملياردير السوري...



السيد رامي مخلوف..



والألف مرة مدلل..



منذ خمسين سنة..



دون "فراطة" هذا الرقم الذي لا قيمة له..



عندما يتحول إلى دولارات أمريكية خضراء..



تحمل بعض قطعها التعبير التالي : In god we trust...



بالله نحن نؤمن..



المبلغ يصبح فقط حوالي ثلاثة وعشرين مليون دولار..



فقط..



وشوية فراطة...



وبالنسبة لميارديرنا السوري والمتعدد الجنسيات رامي مخلو ......





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