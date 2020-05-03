وزير التخطيط يكشف عن موعد توزيع منحة الطوارئ

2020/05/03 | 14:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادأعلن وزير التخطيط، نوري الدليمي، اليوم الأحد، عن موعد توزيع منحة الطوارئ على المواطنين المستفيدين منها.وقال الدليمي، إن “يوم الثلاثاء المقبل ستبدأ عملية توزيع منحة الطوارئ على المواطنين المستفيدين منها”.وكان الناطق الرسمي باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، كشف، في (26 نيسان 2020)، عن عدد المتقدمين لمنحة المتضررين من جراء حظر التجوال، مشيرا […]

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