النجف: الخطة الهجومية على كورونا مستمرة لليوم 14 على التوالي

2020/05/03 | 14:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/النجف الاشرف..اكدت دائرة صحة النجف الاشرف، الاحد، الاستمرار بإجراء الفحص العشوائي في مناطق المحافظة لليوم 14 على التوالي للبحث والتحري عن فيروس كورونا.وقال مدير اعلام الدائرة سالم الحميداوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الفرق الصحية ولليوم 14 على التوالي تواصل أخذ العينات من المواطنين بشكل عشوائي ضمن خطة الهجوم على فيروس كورونا التي أطلقتها […]

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