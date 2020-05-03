2020/05/03 | 14:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التغيير في السياسة الإسرائيلية حلم الفنتازيا وفشل الواقع المنتظر – مزهر جبر في العقدين الاخرين وبالذات في السنوات الاولى من العقد الاول من القرن الحادي والعشرين؛ تغيرت سياسة الكيان الاسرائيلي، تغييرا جذريا وبزاوية 180درجة، في المنطقة العربية.كان الهدف الاول والاخير لهذه السياسة، وبمساعدة الغرب والولايات المتحدة؛ هو تغير الجغرافية السياسية لدول المنطقة العربية، التى […]

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