2020/05/03 | 14:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النقابات والطبقة العاملة – حيدر زكي عبدالكريم نظرة موجزة النقابية ..معناها الاستقلال عن أي سلطة والنضال في تحقيق أهداف العمال وتطلعاتهم في الرفاهية والحرية والعيش المناسب واللائق.والعمل : هو كل نشاط انساني يهدف الى انتاج او تحويل او ايصال شيء لأنسان آخر ، فالعمل اذن وظيفة انسانية فيها يكمن استمرار وجود الانسان ومن […]

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