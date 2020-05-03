2020/05/03 | 14:32 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النقابات والطبقة العاملة – حيدر زكي عبدالكريم نظرة موجزة النقابية ..
معناها الاستقلال عن أي سلطة والنضال في تحقيق أهداف العمال وتطلعاتهم في الرفاهية والحرية والعيش المناسب واللائق.
والعمل : هو كل نشاط انساني يهدف الى انتاج او تحويل او ايصال شيء لأنسان آخر ، فالعمل اذن وظيفة انسانية فيها يكمن استمرار وجود الانسان ومن […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقابات والطبقة العاملة – حيدر زكي عبدالكريم) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
معناها الاستقلال عن أي سلطة والنضال في تحقيق أهداف العمال وتطلعاتهم في الرفاهية والحرية والعيش المناسب واللائق.
والعمل : هو كل نشاط انساني يهدف الى انتاج او تحويل او ايصال شيء لأنسان آخر ، فالعمل اذن وظيفة انسانية فيها يكمن استمرار وجود الانسان ومن […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقابات والطبقة العاملة – حيدر زكي عبدالكريم) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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