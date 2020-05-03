2020/05/03 | 14:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجائحة والأبعاد السلوكية والإجتماعية – حمزة محمود شمخي عندما تحرك فيروس جائحة القرن،وقفت المجتمعات عاجزة أمام صدمة الحدث ،أما خوفا منه،او إدراكهم لخطورته وتاثيره،فتجارب الدول تشير انه نادرا ما إحتل(الخطر الناجم عن أي مرض هذا القدر من التفكير والاهتمام).فقد تعبء الناس وعلى مدار الايام الاولى لوباء الجائحة بالخوف والقلق المجتمعي وانتقل ذلك الخوف والقلق بطريقة […]

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