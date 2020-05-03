2020/05/03 | 14:32 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد _سكاي برس

أعلن ائتلاف دولة القانون، الأحد، عدم تصويته لصالح حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي في البرلمان، معتبراً أن التشكيلة الحكومية التي عُرضت على الكتل "تتعارض مع" تطلعات العراقيين.

وجاء في بيان للائتلاف "يؤكد ائتلاف دولة القانون انه بذل جهودا كبيرة مع باقي الكتل السياسية لتشكيل ا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دولة القانون .. يعلن عدم التصويت على حكومة الكاظمي في البرلمان) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دولة القانون .. يعلن عدم التصويت على حكومة الكاظمي في البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).