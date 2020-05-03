بالفيديو .. صحفي سعودي يهاجم

2020/05/03 | 14:32 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ سكاي برس

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي و"يوتيوب" مقطع فيديو قيل إنه لصحفي سعودي يهاجم الفلسطينيين وقضيتهم ويعرض موقفه من إسرائيل.

وأظهر الفيديو الكاتب السعودي المثير للجدل رواف السعين وهو يوجه كلامه للفلسطينيين في إطار رده على بعض المقاطع التي تهاجم فيها السعودية ويدعون إلى احتلال الم...

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