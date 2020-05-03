صحة السليمانية: وفاة 37 طفلاً خلال 4 أشهر

2020/05/03 | 15:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الصحة في محافظة السليمانية باقليم كوردستان، يوم الاحد، عن وفاة 37 طفلا خلال 4 شهور.وقالت الصحة، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، أن “مستشفيات الاطفال في المحافظة استقبلت خلال الشهور الاربعة الماضية 6458 طفلا”.واضافت ان “من هذا المجموع 3104 طفلا کانوا یعانون من الامراض التنفسية، توفي منهم 37 طفلاً”.

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