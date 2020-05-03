داعش مرة أخرى لخلط الأوراق الأمنية والسياسية مجددا

2020/05/03 | 15:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / مهدي قاسم..توقيت عملية الهجوم الأخيرة لعصابات داعش جاء في الوقت الذي خف فيه زخم التظاهرات إلى نقطة الصفر بسبب انتشار فيروس كورونا ، وهوالأمر الذي بدد و يبدد كل تبرير أو عذر قد تحاول الحكومة الإشاره إليه لغرض الزعم بأن القوات الأمنية كانت مشغولة بالمتظاهرين ولهذا السبب لم تستعد لمواجهة هذه العصابات […]

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