بدعم الماني .. اليونسكو تباشر بإعادة بناء وترميم جامع الآغوات في في الموصل

2020/05/03 | 15:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستلقة)..أعلنت منظمة تايونسكو أن إعادة بناء وترميم مجمع جامع الآغوات في المدينة القديمة في الموصل ماضية على قدم وساق.في ظل تنسيق وثيق مع القوات المسلحة العراقية.و باشرت اليونسكو اعمالها بالمرحلة الأولية من الأنشطة وذلك بتطهير المجمع من الأنقاض والألغام غير المنفجرة فضلا عن تأمين موقع المشروع لإعادة البناء.ويقع جامع الآغوات، الذي […]

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