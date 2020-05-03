2020/05/03 | 15:22 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء لسراق المال العام: مهما كانت صفتكم ومواقعكم في الدولة سيطالكم سيف القانون) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء لسراق المال العام: مهما كانت صفتكم ومواقعكم في الدولة سيطالكم سيف القانون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).