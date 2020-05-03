التخطيط تعلن موعد توزيع منحة الطوارئ إلى العوائل المتضررة من كورونا وتطرح احتمالية تمديدها

2020/05/03 | 15:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة حدد وزير التخطيط نوري الدليمي موعد صرف منحة الطوارئ إلى العوائل المتضررة من وباء كورونا.وقال الدليمي لوكالة الأنباء العراقية، إن “اجتماعاً سيعقد عصر اليوم الأحد، لحسم الأسماء المشمولة بمنحة الطوارئ”.وأضاف أن “منحة الطوارئ من المقرر أن تبدأ عملية توزيعها الاثنين أو الثلاثاء المقبل”، مؤكداً أن قرار توزيع المنحة على العائلات […]

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