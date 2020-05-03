2020/05/03 | 15:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلنت خلية أزمة محافظة كركوك، اليوم الاحد، فرض حظر شامل للتجوال ومنع الدخول للمحافظة والخروج منها.وقال عضو الخلية، عمران جمال في بيان تتلقته “يس عراق” إن “الخليقة قررت فرض التجوال الشامل في محافظة كركوك، مع منع الدخول والخروج منها”.واضاف البيان أن “الخلية قررت ايضا تعطيل الدوام الرسمي اعتبارا من يوم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كركوك تقرر الإغلاق العام وتعطيل الدوام الرسمي لكبح كورونا) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كركوك تقرر الإغلاق العام وتعطيل الدوام الرسمي لكبح كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).