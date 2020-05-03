الحشد يعلن العثور على مضافات وقتل ثلاثة “دواعش” في صلاح الدين

2020/05/03 | 15:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- صلاح الدين أعلن معاون آمر اللواء 35 في الحشد الشعبي فرحان خضير الدير، اليوم الأحد، مقتل ثلاثة من عناصر داعش الإرهابي والعثور على عدة مضافات في عملية أمنية بمحاذاة نهر دجلة في محافظة صلاح الدين.وقال الدير في بيان لاعلام الحشد الشعبي، تلتقه “العهد نيوز”، إن “قوات الحشد الشعبي نفذت عملية أمنية في الجزر […]

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