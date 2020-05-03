لأول مرة منذ 734 عاما.. مدينة المقابر والمعابد الفرعونية خالية بسبب كورونا

2020/05/03 | 15:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدت جائحة كورونا لغياب بهجة شهر رمضان في مصر، وخاصة في الأقصر التي تتميز عن غيرها من محافظات الصعيد بالاحتفالات والمسيرات التي كانت تنطلق في رمضان من ساحة مسجد أبو الحجاج الأقصري.وأغلق مسجد أبو الحجاج الأقصري، الذي يجاور معبد الأقصر، لأول مرة منذ إنشائه عام 1286 ميلادي، وتم الاكتفاء برفع الأذان فقط، الأمر الذي أصاب […]

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