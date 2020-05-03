الشرطة الفلسطينية تنضم حملات ميدانية واسعة للسيطرة على الكورونا

2020/05/03 | 15:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/مراد سامي/..منذ تسلّل فيروس الكورونا إلى الأراضي الفلسطينية والسلطات الرسمية تشتغل ليل نهار على تطويق انتشار الوباء في الضفة الغربية وغزّة قدر الإمكان.تسهر الأجهزة الأمنية على تطبيق إجراءات حالة الطوارئ الخاصة التي أعلن عليها الرئيس الفلسطيني أبو مازن، ولعلّ أهمّها: حظر التجوّل والحجر الصحي العام في البلاد.ما كان قانون في تجمّع بشري إلا […]

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