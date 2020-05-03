خلاف شيعي على القائمة الجديدة المقترحة لحكومة الكاظمي والحكمة يعدّها مخيبة للآمال

2020/05/03 | 15:28 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفتح يتوقع تمريرها هذا الأسبوع بغداد- وعد الشمري: اختلفت مواقف الكتل الشيعية حيال الأسماء المقترحة لحكومة مصطفى الكاظمي، وفيما عدّها تيار الحكمة مخيبة للآمال وتعكس الضغوط السياسية، أكد تحالف الفتح أن المؤشرات تدل على منحها الثقة في جلسة يتوقع عقدها الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين، لكن قائمة سائرون أجلت الإفصاح عن رؤيتها لغاية الإعلان الرسمي عن ...

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