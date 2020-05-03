“الكهرباء” توقع عقدا لانشاء محطة في بابل مع تويوتا تسوشو اليابانية

2020/05/03 | 15:28 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجهز ما يقرب من مليوني مواطن بغداد- خاص وقعت وزارة الكهرباء عقدا جديدا مع شركة تويويتا تسوشو اليابانية لإنشاء محطة كهربائية فرعية ثابتة في محافطة بابل عبر قرض المساعدات الإنمائية الرسمية من وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) بقيمة 10 مليار ين ياباني (ين = 11و19 دينار عراقي)، ومن المؤمل ان تزيد هذه المحطة القدرة الكهربائية ...

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