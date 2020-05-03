الحكيم يطالب بإستراتيجية أمنية للقضاء على جيوب داعش بعد هجوم ارهابي

2020/05/03 | 15:28 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استشهاد مقاتلين من الحشد الشعبي في صلاح الدين بغداد- الصباح الجديد : اكد رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، امس السبت، ان الخرق الامني الاخير في محافظة صلاح الدين بحاجة لوقفة جادة تتطلب استراتيجية امنية للقضاء على جيوب داعش.وقال عمار الحكيم في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه “فجعنا بنبأ استشهاد واصابة ...

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