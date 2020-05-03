من وراء تفشي جائحة كورونا، الولايات المتحدة أو الصين؟

2020/05/03 | 15:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / د.جلال جراغي… الولايات المتحدة الأمريكية تمر بظروف لاتحسد عليها وتفشي فيروس كورونا صار يزيد الأمر ضغثاً على إبالة الأزمات التي يواجهها الرئيس “دونالد ترامب” كتكبد بلاده خسائر مالية شديدة نتيجة الخفض الشديد في أسعار النفط وإلحاق أضرار فادحة بالشركات الفاعلة في مجال النفط الصخري الأمريكي ما جعل كثيرا من الشركات الأمريكية على […]

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