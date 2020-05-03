كركوك تفرض حظر شامل على التجوال للحد من الاصابات بكورونا

2020/05/03 | 15:30 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/اعلنت خلية أزمة محافظة كركوك، اليوم الاحد، فرض حظر شامل للتجوال ومنع الدخول للمحافظة والخروج منها.وقالت الخلية، في بيان انها "قررت فرض حظر التجوال الشامل في المحافظة، ومنع الدخول والخروج منها".واضاف: "قررت ايضا الخلية تعطيل الدوام الرسمي اعتبارا من يوم غد الاثنين ، ولغاية يوم السبت المقبل مع تشديد الحركة في مناطق التي ظهرت بها اصابات بفيروس كورونا .

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