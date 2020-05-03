في يومها العالمي.. السفارة الأمريكية تصدر بيانا عن واقع الصحافة العراقية

2020/05/03 | 15:30 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أصدرت السفارة الامريكية في بغداد بياناً عن واقع الصحافة في العراق بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.وهنأت السفارة في البيان: "الشعب العراقي ووسائل الإعلام بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة".وبينت إن "الدفاع عن حق الصحفيين في أداء عملهم والتعبير عن أنفسهم دون تهديد أو مضايقة هو ركيزة أساسية لأي مجتمع ديمقراطي".وتابع انه "وخلال جائحة كورونا COVID-19 ، تلعب وسائل الإعلام العراقية دورًا مميزاً في اعداد التقارير والتحديثات للمعلومات العلمية الدقيقة والتحقق منها بعيدًا عن نظريات المؤامرة والتهويل".وأشادت السفارة الامريكية "بالكثير من الصحفيين الذين فقدوا أرواحهم أثناء ممارسة عملهم، أنتم الأوصياء على حريتنا".وأكدت ان "الولايات المتحدة تواصل دعم الصحفيين في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك في العراق من خلال برامج التدريب وبرامج التبادل والشراكة والدعم المستمر"

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