"تقاعد العراق" تطمئن المتقاعدين والحكومة تبت بأنباء خفض الرواتب

2020/05/03 | 15:30 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتطلب استقطاع نسبة من رواتب الموظفين قراراً من مجلس الوزراء فالبرلمان - صورة ارشيفية

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