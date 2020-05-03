2020/05/03 | 15:32 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

نفى المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح صدور قرار باستقطاع نسبة من رواتب الموظفين.

وقال صالح، إن "الحديث عن صدور قرار باستقطاع نسبة 25 % من وراتب الموظفين بسبب انخفاض أسعار النفط جراء تداعيات أزمة كورونا عار عن الصحة".

وأضاف أن "استقطاع نسبة من رواتب الموظفين يتطلب قراراً من مجلس الوزراء وبخلافه لا يمكن إصدار أي قرار".

وكانت وسائل إعلام تداولت أخباراً بشأن وجود توجه باستقطاع 25 % من رواتب الموظفين وفقاً لسياسة الادخار الإجباري التي تقوم بها الحكومة لمواجهة أزمة انخفاض أسعار النفط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار حكومي ينفي استقطاع 25٪ من رواتب الموظفين) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار حكومي ينفي استقطاع 25٪ من رواتب الموظفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).