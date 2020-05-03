2020/05/03 | 15:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المشخاب ..معالم وذكريات (1) مدينة لم أشهد لها مثيلاً سوى غماس – رغم العمر والتنقل من مكان الى اخر ومن بلد الى اخر يشدني الحنين الى المكان الذي ولدت فيه وعشت فيه طفولتي وبعض سنوات الشباب.حين اذكر المشخاب وبداية حياتي من عام 1934(عمري الان 86 عاما) اشعر برعشة في جسدي كيف مرت السنوات […]

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