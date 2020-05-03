2020/05/03 | 15:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوم خاص للنساء المصابات بسرطان الثدي التقنية الشمالية تنظم ندوة عن العزل الحراري تكريت – مازن عبد الحميد نظم المعهد التقني الحويجة ندوة علمية عن العزل الحراري للبنايات ودوره في ترشيد استهلاك الطاقة.وتناولت الندوة أهمية استخدام العزل الحراري ومدى توفير الطاقة الكهربائية باستعمال المواد العازلة لكل من السقف والجدران الذي يؤدي إلى تقليص الفاقد […]

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