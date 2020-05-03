2020/05/03 | 15:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزراعة تؤكد إستمرار حملات مكافحة الآفات الضارّة وخبير لـ (الزمان): تعزيز إنتاج النخيل يفتح نافذة إقتصادية جديدة لإيرادات الموازنة السنوية بغداد – الزمان دعا خبير اقتصادي ،وزارة الزراعة الى الاهتمام بأنتاج النخيل لاهميتها في تعزيز موارد الموازنة السنوية التي تعتمد بشكل اساسي على ايرادات النفط ،مكشيرا الى ان العراق يمتلك اكثر من عشرة ملايين نخلة […]

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