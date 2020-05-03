2020/05/03 | 15:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اعلن ائتلاف الوطنية عن عدم تصويته لحكومة الكاظمي، ومقاطعة جلسة منح الثقة لها.وقال الائتلاف في بيان أصدره اليوم أنه اكد “ضرورة مراعاة المطالب الوطنية التي خرجت بها ساحات التظاهر وان يكون هناك تمثيل للمتظاهرين والنقابات والاتحادات المهنية”، مشيرا الى عمله ” على تحقيق ذلك سواء من خلال حواراتنا مع الاخ المكلف او مع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوطنية يقرر مقاطعة جلسة منح الثقة لحكومة الكاظمي) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الوطنية يقرر مقاطعة جلسة منح الثقة لحكومة الكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).