مصدر نيابي: تحالف الحلبوسي لن يصوت على الكاظمي لهذا السبب

2020/05/03 | 15:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أفاد مصدر نيابي مطلع، الاحد، بان تحالف القوى برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لن يصوت على حكومة الكاظمي في جلسة منح الثقة المزمع عقدها الأسبوع الجاري.وقال المصدر لـ /المعلومـة/ إن “الخلاف الحاد والعميق بين جبهة خميس الخنجر وجبهة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي جعل الاخير يهدد بمقاطعة جلسة التصويت على منح الثقة لحكومة […]

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