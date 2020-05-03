إيران تلغي مسيرات

2020/05/03 | 15:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد "رمضان شريف"، أن المرشد الأعلى "علي خامنئي" سيلقي كلمة بيوم القدس العالمي في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، مستبعدا تنظيم مسيرات بالعاصمة بسبب كورونا.وأكد أنه لا يمكن إحياء يوم القدس كالسنوات الماضية، مشيرا إلى إمكانية إحيائه بطرق مختلفة، مشددا على "أهمية عدم الاكتراث لما سيقوله أعداء إيران حول مسيرات هذا العام".وعقد مجلس التنسيق في مؤسسة التبليغات الإسلامية، المسؤولة عن تنظيم المسيرات في إيران، اجتماعا لبحث تحضيرات تنظيم مسيرات يوم القدس العالمي لهذا العام، بحضور ممثلين عن الحرس الثوري ووزارات الخارجية والداخلية والصحة.من جانبه، قال "نصرت الله لطفي" نائب رئيس مجلس التنسيق، إنه تم تقديم 120 مقترحا لإحياء يوم القدس، مؤكدا أنه لا يمكن إلغاؤه بالمطلق.وأكد "لطفي" أنه سيتم تنظيم المسيرات كالمعتاد سنويا، في المناطق البيضاء (طهران ليست من ضمنها)، المصنفة على أنها أقل خطرا بالنسبة للإصابة بالفيروس، وأشار إلى وجود مقترح لتكون المسيرات في المدن الكبرى كطهران بالسيارات التي تسير خلف دراجات هوائية، تحمل الرايات واليافطات الخاصة بيوم القدس.وسجلت إيران تراجعا ملموسا في الأيام الأخيرة في عدد الوفيات، وكذلك في الإصابات بفيروس "كورونا".وأعلنت إيران رسميا، 97 ألفا و424 حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، توفي منهم 6203 أشخاص منذ بدء تفشي الوباء.

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