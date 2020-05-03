الجيش المصري يعلن مقتل 15 من عناصره في سيناء

2020/05/03 | 15:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أعلن الجيش المصري، مقتل 15 من أفراده، بينهم ضباط في اشتباكات وعمليات دهم في سيناء (شمال شرقي البلاد)، خلال الفترة الماضية.جاء ذلك، في بيان، الأحد، نشره حساب المتحدث باسم الجيش، قال إن خلال الفترة الماضية (لم يحددها)، قتل 4 ضباط و3 ضباط صف و8 جنود.وأضاف: "تم القضاء على 126 إرهابيا والقبض على 266 آخرين"، وذلك خلال تنفيذ 22 مداهمة و16 عملية نوعية.وأوضح البيان، أن المداهمات والعمليات، بشمال ووسط سيناء، عثر خلالها على عدد من الأسلحة مختلفة الأعيرة، وأحزمة ناسفة معدة للتفجير.

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