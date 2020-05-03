الأسهم السعودية تتراجع بشكل جماعي

2020/05/03 | 15:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..سجلت الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، اليوم الأحد، تراجعا جماعيا، لتعمق خسائر السوق، ويهبط مؤشره العام بأكثر من 7 في المئة، وذلك بعد تخفيض وكالة “موديز” النظرة المستقبلية للمملكة من مستقرة إلى سلبية، وأيضا بسبب تعهد المملكة بخفض الإنفاق لمواجهة أزمتي النفط و”كورونا”، ويتداول السوق عند مستوى 6598 نقطة، حيث هبط المؤشر […]

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