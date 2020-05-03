وزير الرياضة الألماني يوافق على استئناف الدوري المحلي

2020/05/03 | 15:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب وزير الداخلية والرياضة الألماني، هورست سيهوفر،اليوم الأحد، عن دعمه لاستئناف الدوري الألماني لكرة القدم على الرغم من تفشي فيروس كورونا المستجد.وجاء كلام سيهوفر في حديث لصحيفة “بيلد” الواسعة الانتشار، وقال: “أجد أن البرنامج الموضوع من قبل رابطة دوري كرة القدم جيد وأدعم استئناف الدوري في مايو”، وذلك قبل ثلاثة أيام من اجتماع للسلطات الألمانية […]

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