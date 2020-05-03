خلية الأزمة في البصرة تصدر بياناً بشأن فتح الحدود مع الكويت وايران

2020/05/03 | 15:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت خلية الأزمة في محافظة البصرة، اليوم الأحد، أن المنافذ الحدودية مع دولتي إيران والكويت ما تزال مغلقة.وقال الناطق الأمني لخلية الأزمة في محافظة البصرة العميد باسم غانم المالكي، في تصريح تابعته “العهد نيوز”، إن “المنافذ الحدودية العراقية مع دولتي (إيران والكويت) ستبقى مغلقة بالكامل وإلى إشعار آخر لمنع تفشي فيروس كورونا في محافظة […]

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