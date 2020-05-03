شرطة ديالى تبدأ باجراءات امنية جديدة لمواجهة تصاعد نشاط داعش

2020/05/03 | 15:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى اليوم الاحد جملة اجراءات لمواجهة تصاعد نشاط تنظيم داعش والتحوط لمنع تكرار حوادث ارهابية جديدة.وقال المتحدث الاعلامي لقيادة شرطة ديالى العميد نهاد المهداوي لشفق نيوز إن قيادة شرطة ديالى عقدت مؤتمراً امنياً وسط بعقوبة لمناقشة تداعيات الهجمات الارهابية الاخيرة في بعض مناطق المحافظة.وبين المهداوي ان الاجتماع افضى الى عدة قرارات هامة ابرزها اعادة توزيع القطعات وتجهيزها بالاعتدة والاسلحة المطلوبة والتأكيد على التحصينات الامنية وتأمين كاميرات حرارية ونواظير ليلية ومعدات حربية وتعزيز القطعات الامنية في المناطق ذات التماس القريب من خط الصد الامني الى جانب تكثيف العمليات الاستباقية لتقعب جيوب وبقايا داعش في عموم المحافظة."وشهدت ديالى خلال شهر نيسان ومطلع الشهر الجاري تصاعدا ملحوظاً بالهجمات الارهابية، عدها مسؤولون الاعنف خلال العام الحالي، حيث خلفت عشرات الضحايا.

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