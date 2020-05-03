ايران تقرر احياء “يوم القدس” رغم تحديات كورونا

2020/05/03 | 15:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلن العميد رمضان شريف المتحدث باسم الحرس الثوري، عن أن المرشد الأعلى علي خامنئي سيلقي كلمة بيوم القدس العالمي في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان مستبعدا تنظيم مسيرات بالعاصمة بسبب كورونا.وأضاف المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، أنه لايمكن إحياء يوم القدس كالسنوات الماضية، مشيرا إلى إمكانية إحيائه بطرق مختلفة، مؤكدا على “أهمية عدم […]

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