بروفيسور روسي : كورونا يحول المريض الى مصدر عدوى دون علمه

2020/05/03 | 15:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..كشف كبير الأطباء في مستشفى الأمراض المعدية بمدينة بطرسبورغ، عن خطورة مرض كوفيد-19 بدون أعراض، مؤكدًا أن “هذا الشكل من المرض يحول المريض دون علمه إلى مصدر للعدوى بالفيروس التاجي”.وقال البروفيسور، دينيس غوسيف، في “حالة عدم وجود أعراض، يمكن أن يتحول المرض باستمرار من خفيف إلى معتدل ومن ثم إلى شديد”، وأوضح الطبيب أن”هذا […]

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