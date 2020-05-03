مدير صحة الكرخ

2020/05/03 | 15:42 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير أعلن مدير دائرة الصحة في الكرخ من بغداد جاسب الحجامي، الأحد، تسجيل أعداد كبيرة من الماصبين بفيروس كورونا، بعد حملة فحوصات واسعة، مرجحًا تسجيل المزيد من الإصابات نتيجة عدم الالتزام بإجراءات الوقاية.

أعلن الحجامي تسجيل نحو 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وقال الحجامي في بيان، 3 آيار/مايو، إن جانب الكرخ من العاصمة سجل عددًا كبيرًا من المصابين، "وجميعهم من غبر الملتزمين"، مبينًا أن من بين المناطق التي سجلت الإصابات هي "الطوبجي والكاظمية والعلاوي واليرموك وحي الفرات".

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وأضاف الحجامي، أن أغلب المصابين هم عوائل بأكملها، تعرضت للعدوى نتيجة عدم الالتزام وإقامة النشاطات الاجتماعية، مشيرًا إلى أن إحدى العوائل المصابة كانت قد أقامت حفل عيد ميلاد، قبل أيام، حضره 70 – 90 شخصًا، ثم تبين بعد 24 ساعة أن الأسرة مصابة.

وبين، أن العائلة تخضع الآن للحجر الصحي، ويحتمل أن تكون العدوى انتقلت إلى الكثير من الذين حضروا الحفل، معربًا عن أسفه لـ"عدم التزام المواطنين بإجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي".

وأكد الحجامي، تسجيل نحو 26 إصابة جديدة بالفيروس الفتاك، مرجحًا تسجيل المزيد من الإصابات في جانب الكرخ من العاصمة، بعد إجراء حملة فحوصات واسعة.

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