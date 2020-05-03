خلية الأزمة في البصرة: الحدود مع إيران والكويت ما تزال مغلقة

2020/05/03 | 15:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت خلية الأزمة في محافظة البصرة، اليوم الأحد، أن المنافذ الحدودية مع دولتي إيران والكويت ما تزال مغلقة.

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