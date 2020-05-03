2020/05/03 | 15:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أسابيع من التزام المنازل، يشرع جزء من القارة الأوروبية في تنفس الصعداء بشكل حذر، إذ تدخل أولى إجراءات رفع العزل حيز التنفيذ الإثنين في عدد من دولها.إيطاليا

في 27 إبريل، استؤنف العمل في بعض القطاعات (البناء، صناعة السيارات، وغيرهما).

وبدءا من الاثنين، سيكون بمقدور الإيطاليين زيارة العائلات والتجمع بأعداد محدودة.



وستعيد الحدائق العامة فتح ابوابها، وسط الإبقاء على قيود التباعد الاجتماعي.

كما سيستأنف العمل في قطاعات الصناعات، التشييد وتجارة الجملة.



وسيكون مخولا للمطاعم والحانات بيع طلبات يأتي الزبائن لأخذها من المكان.



أما إعادة فتح الأبواب بشكل تام فهو مقرر في الأول من يونيو، كما هو الحال بالنسبة إلى صالونات التجميل وتصفيف الشعر.

في 18 مايو، سيسمح لمتاجر التجزئة بفتح أبوابها، بالإضافة إلى المتاحف والأماكن الثقافية والمكتبات.

وستبقى أبواب المدارس مغلقة حتى سبتمبر.

كما ستظل التنقلات محدودة ضمن نطاق دائرة الإقامة، وطبقا للشروط التي تفرضها متطلبات العمل والصحة.

إسبانيا

جرى تخفيف قيود الحجر الشديد في اسبانيا في 26 إبريل مع السماح بالخروج للتنزه برفقة بالغ بالنسبة إلى الأطفال، كما سمح لمن تخطوا الـ 14 من عمرهم ممارسة الرياضة فرادى أو التنزه وفق شروط صارمة.

وبدءا من الاثنين، سيكون متاحا أمام بعض المتاجر استقبال زبائن بشكل فردي وبناء على مواعيد تؤخذ مسبقاً.

ويعد وضع القناع الواقي إجباريا في وسائل النقل العام.

إسبانيا تخفف إجراءات الحجر وفرض وضع الكمامة خارج المنزلوفي عدد من جزر الباليار والكناري، سيصير متاحا أمام غالبية المتاجر، المتاحف وشرفات الحانات والمطاعم أن تفتح أبوابها بشرط استقبال أعداد محددة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الفنادق.



وستشمل هذه الإجراءات بقية البلاد في 11 مايو.

وبعد أسبوعين، ستفتح صالات السينما والمسارح أبوابها بشكل طبيعي.



أما المدراس، فهي مغلقة حتى سبتمبر.

ولن يكون متاحا للإسبانيين التنقل خارج مقاطعاتهم إلى أن ينتهي الحجر العام.

ألمانيا

أعادت المتاجر التي تقل مساحتها عن 800 متر مربع فتح أبوابها في 20 إبريل.

وبدءا من الاثنين، ستفتح المدارس أبوابها في عدد من المقاطعات (سار، ساكس-انهالت، بريم).

وصالونات الحلاقة والتصفيف ستفتح أبوابها أيضا.



كذلك الأمر بالنسبة إلى أماكن العبادة، المتاحف، المواقع التذكارية، حدائق الحيوان ومساحات اللهو.



وبعضها فتح ابوابه قبل ذلك.

وسيفرض وضع الأقنعة بشكل تدريجي في وسائل النقل والمتاجر.

النمسا

سبق للنمسا أن سمحت باستئناف نشاط بعض الأعمال التجارية غير الأساسية.



وفي نهاية هذا الأسبوع، فتحت أبواب مساحات التغذية الواسعة، صالونات الحلاقة والتصفيف والمنشآت الرياضية في الهواء الطلق (كرة المضرب، الغولف...).

رفعت القيود على التنقلات، وسمح بالتجمعات التي لا يزيد عديدها عن 10 أشخاص ولكن وسط احترام قيود التباعد الاجتماعي.

ويستعيد تلامذة الصفوف النهائية مقاعدهم الإثنين، على أن يليهم الباقون تدريجياً.

ومن المتوقع أن تستعيد المطاعم روادها في منتصف مايو.



ويعد وضع القناع الواقي إجباريا في وسائل النقل والمتاجر.

بلجيكا

يعود موظفو الشركات التي لا تستقبل زبائن إلى مكاتبهم بدءا من الاثنين، ووضع القناع الواقي إجباري في وسائل النقل.

وستعيد غالبية المتاجر فتح أبوابها بدءا من 11 مايو، بشرط احترام قيود التباعد الاجتماعي.

الورد لمتعافية من فيروس كورونا وهي في عمر 100 عامبعض الصفوف الدراسية تستأنف بدءا من 18 مايو، على أن لا يزيد تلامذة كل صف عن الـ10.

وستعود المطاعم إلى نشاطها بشكل تدريجي في 8 يونيو على أقرب تقدير.

البرتغال

يفتح وكلاء بيع السيارات والمكتبات أبوابهم الاثنين.



وبمقدور المتاجر الصغيرة التي لا تزيد مساحتها عن 200 متر مربع وتطل واجهتها على الشارع استئناف النشاط، بشرط الالتزام بوضع الاقنعة الواقية.



كذلك الحال بالنسبة إلى صالونات التجميل والتصفيف، على أن يأتي الزبائن تبعا لموعد مسبق.

وستفتح ابواب بعض المرافق العامة، كمراكز الضرائب، ولكن العمل سيكون مقيداً أيضا بضرورة أخذ موعد مسبق ووضع قناع واق.

والقناع إجباري في وسائل النقل العام.



ويسمح بالرياضات الفردية في الهواء الطلق.

وفي 18 مايو، تعود الثانويات، المتاحف، المعارض الفنية، المطاعم والمقاهي، فيما يرجئ الأمر إلى الأول من يونيو بالنسبة إلى المسارح وصالات السينما وسط فرض الالتزام بقيود التباعد الاجتماعي.

سلوفينيا

تستعيد مقاهي الأرصفة والمطاعم نشاطها الاثنين، كما صالونات الحلاقة والتصفيف، المتاحف ومتاجر بيع الكتب.

وضع القناع الواقي إجباري في الأماكن العامة المغلقة، وسائل النقل والمتاجر.

المجر

خارج بودابست، سيعاد فتح أبواب مقاهي الأرصفة والمطاعم، كما الشواطئ والمسابح العامة.



وتستأنَف تدريبات الرياضيين المحترفين.

القناع الواقي اجباري في وسائل النقل والمتاجر.

بولندا

أعلنت الحكومة أن الفنادق، المراكز التجارية، قسم من المؤسسات الثقافية بما في ذلك المكتبات العامة وبعض المتاحف، ستفتح ابوابها الإثنين.

المؤسسات الثقافية والتجارية ستعود للعمل في بولنداوبدءا من الأربعاء، سيكون متاحا أمام دور الحضانة ورياض الأطفال أن تعيد فتح أبوابها، غير أن السلطات المحلية استبقت ذلك بالقول إنّ غالبيتها ستبقى مغلقة.

كرواتيا

في الأسبوع الماضي، استؤنف نشاط بعض المتاجر، المتاحف، المكتبات العامة، وأيضا وسائل النقل العام.



ومنذ السبت، سمح مجدداً بالتجمعات الدينية.

والاثنين، بمقدور محال تستوجب الاحتكاك المباشر مع الزبائن على غرار صالونات الحلاقة، أن تفتح أبوابها.

في 11 مايو، يحل دور الحانات والمطاعم.



أما التجمعات فستكون متاحة لتلك التي لا تزيد عن 10 أشخاص، فيما سيكون قرار فتح رياض الأطفال والمدارس اختياريا.

صربيا

يتحكم مبدأ التباعد الاجتماعي بإعادة فتح المقاهي والمطاعم، وكذلك الأمر بالنسبة إلى وسائل النقل العام، قطارات المدن وحافلات الرحلات الطويلة بشرط وضع الأقنعة.

وستفتح المراكز التجارية أبوابها في 8 مايو كما هو مقرر، فيما يرجأ الأمر إلى 11 منه بالنسبة إلى رياض الأطفال.

وستبقي السلطات على تدبير حظر التجوال قائما.

اليونان

سيكون بمقدور نحو 10 في المئة من المتاجر المغلقة إعادة فتح أبوابها الاثنين: متاجر بيع الكتب، صالونات الحلاقة والتجميل، متاجر الأدوات الالكترونية والسلع الرياضية، كما متاجر بيع لوازم الحدائق.

في 11 مايو، بإمكان بقية المتاجر أن تفتح أبوابها باستثناء المراكز التجارية التي ستبقى مغلقة حتى الأول من يونيو.

دول الشمال الأوروبي

تفتح الجامعات، المتاحف وصالونات الحلاقة أبوابها مجدداً الإثنين.

وكانت الدنمارك والنرويج الخاضعتان إلى نظام "نصف حجر" من بين أولى الدول الأوروبية التي تقر تخفيف القيود.



وكان الدنماركيون أول من عاد إلى دروب المدارس في 15 أبريل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخطتان "أ" و "ب".. ماذا يحدث إن فشل العالم في تطوير لقاح لكورونا؟ ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخطتان "أ" و "ب".. ماذا يحدث إن فشل العالم في تطوير لقاح لكورونا؟ ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).