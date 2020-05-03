2020/05/03 | 15:42 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قطب الأعمال السوري رامي مخلوف: قوات الأمن اعتقلت موظفين في شركاتنا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة رويترز الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/03 | 15:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة رويترز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قطب الأعمال السوري رامي مخلوف: قوات الأمن اعتقلت موظفين في شركاتنا) نشر أولاً على موقع (وكالة رويترز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قطب الأعمال السوري رامي مخلوف: قوات الأمن اعتقلت موظفين في شركاتنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة رويترز).