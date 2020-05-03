كنزة مرسلي تفوز بجائزة Golden Panther Music Awards للعام 2020

2020/05/03 | 15:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..حصدت النجمة الجزائرية كنزة مرسلي جائزة Golden Panther Music Awards 2020 عن فئة أفضل فنانة شابة في الشرق الأوسط، وتُعد المرة الثانية التي تفوز بجائزة عالمية بعد جائزة Big Apple Music عام ٢٠١٦.نالت كنزة مرسلي جائزة “غولدن بانثر” في حفل أُقيم “أونلاين” على اليوتيوب من مدينة نيويورك بسبب فيروس كورونا، وحصدت الجائزة نتيجة عدة […]

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