نيوكاسل الإنجليزي مهتم بضم احد لاعبي ريال مدريد

2020/05/03 | 15:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير صحفي إسباني عن وجود اهتمام من نيوكاسل الإنجليزي، بإبرام صفقة من صفوف ريال مدريد، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو”، فإن نيوكاسل دخل قائمة الأندية المهتمة بالتعاقد مع الصربي لوكا يوفيتش مهاجم الفريق الملكي.وأضافت الصحيفة أن يوفيتش مهاجم صاحب إمكانيات لا يمكن إنكارها، وبالتالي سيكون نيوكاسل مهتما بتقديم عرض […]

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